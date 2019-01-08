Kdz. Ereğli’de eğitime bir gün ara verildi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ilk ve orta okulların tatil edildiği bildirildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ilk ve orta okulların tatil edildiği bildirildi.
Kdz. Ereğli Kaymakamı ilçe genelinde etkisini gösteren kay yağışı nedeniyle okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini bildirdi. Sabahın erken saatlerinde alınan kararla ilçe merkezi ve köy okullarının bir günlüğüne tatil edildiğini duyuran Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, 8 Ocak'ta öğrencilerin okula gitmeyeceğini belirtti.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.