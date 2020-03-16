Kdz. Ereğli’de kurumlar dezenfekte ediliyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde korona virüsüne karşı önlem amacıyla Öğretmenevi ve Sosyal Güvenlik Kurumu binalarında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Kdz. Ereğli ilçesinde Öğretmenevi ve Sosyal Güvenlik Kurumu korona virüs tehdidine karşı önlemlerini arttırdı. İlçede faaliyet gösteren öğretmenevi restoranı, misafir odaları başta olmak üzere, binanın tüm bölümlerinde dezenfekte çalışması yapıldı. Durumun hassasiyetine önem verdiklerini vurgulayan Kdz. Ereğli Öğretmenevi Müdürü Vedat Açıkalın, koronavirüse karşı önlem aldıklarını söyledi. Açıkalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kdz. Ereğli Ögretmenevi olarak tüm dünyada görülen covid-19 salgınına önlem olarak tüm bölümlerimizde dezenfektan çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kdz. Ereğli ilçesinde sosyal Güvenlik Kurumu binasının tüm birimleri ve kullanım alanları da koronavirüse karşı önlem amacıyla detaylı bir şekilde ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Kaynak: İHA