Kdz. Ereğli’de sel etkili oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selde bazı ev, iş yeri ve camilerin alt katları zarar gördü.

Kdz. Ereğli ilçesinde dün sabahtan itibaren yağan yağmur bazı bölgelerde sele neden oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle Hasbeyler köyü ve Çaylıoğlu'ndan geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle Hasbeyler köyü Yeni Mahalle Camisi'nin yemekhane olarak kullanılan bodrum katı ile Çaylıoğlu köyünde bir cami, ev ve iş yerlerini su bastı. Yaşanan sel nedeniyle bazı vatandaşlar uzun süre evlerinden dışarı çıkamadı. Suların çekilmesi ile birlikte zarar gören bölgelerde temizlik çalışmaları başlarken Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kaynak: İHA