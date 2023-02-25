Ke Shi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ke Shi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ke Shi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ke Shi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ke Shi 8 Ocak 1993 tarihinde Xuzhou, Jiangsu şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 石柯 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ke Shi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TUR_SA yapmaktadır. Ke Shi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 20 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Ke Shi'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Ke Shi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ke Shi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 625 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ke Shi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ke Shi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında HZ Greentown

1 Ocak 2015 yılında SH SIPG

20 Şubat 2021 yılında SD Taishan

Ke Shi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ke Shi şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ke Shi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wuxi Sports School2006-2011Hangzhou Greentown

Çin takımında 3 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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