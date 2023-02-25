Ke Sun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ke Sun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ke Sun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ke Sun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ke Sun 26 Ağustos 1989 tarihinde Xuzhou, Jiangsu şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 孙可 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ke Sun Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G2C Sports Management GmbH yapmaktadır. Ke Sun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 16 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ke Sun'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ke Sun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ke Sun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ke Sun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ke Sun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında JS Sainty

12 Ocak 2016 yılında TJ Quanjian

16 Temmuz 2020 yılında SZ FC

Ke Sun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ke Sun şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ke Sun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jiangsu Sainty

Çin takımında 16 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 7 gol atmıştır.

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