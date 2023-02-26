Keagan Buchanan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keagan Buchanan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keagan Buchanan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keagan Buchanan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keagan Buchanan 3 Nisan 1992 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Keagan Wilbur Buchanan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keagan Buchanan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Keagan Buchanan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Keagan Buchanan'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keagan Buchanan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/keagan_buchanan

http://www.instagram.com/keagzxbuchanan/

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Keagan Buchanan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keagan Buchanan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Keagan Buchanan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keagan Buchanan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Winners Park FC

1 Temmuz 2011 yılında FC Cape Town

22 Temmuz 2013 yılında Bloem. Celtic

1 Temmuz 2016 yılında Kaizer Chiefs

11 Temmuz 2018 yılında Maritzburg Utd.

15 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

23 Temmuz 2021 yılında AmaZulu FC

Keagan Buchanan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keagan Buchanan şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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