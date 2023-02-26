Keagan Dolly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keagan Dolly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keagan Dolly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keagan Dolly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keagan Dolly 22 Ocak 1993 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Keagan Larenzo Dolly şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keagan Dolly Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Keagan Dolly, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Keagan Dolly'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keagan Dolly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keagan Dolly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Keagan Dolly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keagan Dolly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Transnet School of Excellence

1 Temmuz 2005 yılında Sundowns Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Ajax CT Youth

1 Temmuz 2012 yılında Ajax Cape Town

1 Temmuz 2014 yılında Sundowns

2 Temmuz 2014 yılında Ajax Cape Town

30 Haziran 2015 yılında Sundowns

27 Ocak 2017 yılında Montpellier

1 Temmuz 2021 yılında Kaizer Chiefs

Keagan Dolly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keagan Dolly şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Keagan Dolly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Westbury Arsenal, Transnet School of Excellence (2002-2005), Mamelodi Sundowns (2005-2011), Ajax Cape Town (2011-2012)

Güney Afrika takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 3 gol atmıştır.

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