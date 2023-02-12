Keaghan Jacobs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keaghan Jacobs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keaghan Jacobs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keaghan Jacobs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keaghan Jacobs 9 Eylül 1989 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Güney Afrika,İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keaghan Jacobs Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keaghan Jacobs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Keaghan Jacobs'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Keaghan Jacobs Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/keagsojac7

Keaghan Jacobs Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Keaghan Jacobs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keaghan Jacobs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keaghan Jacobs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Livingston FC

10 Temmuz 2015 yılında Bidvest Wits FC

8 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2017 yılında Livingston FC

29 Ocak 2022 yılında Falkirk FC

2 Mayıs 2022 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2022 yılında Arbroath

Keaghan Jacobs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keaghan Jacobs şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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