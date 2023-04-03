Kean Tran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kean Tran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kean Tran kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kean Tran ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.