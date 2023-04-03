Kean Tran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kean Tran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kean Tran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kean Tran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kean Tran 21 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kean Tran Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kean Tran, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kean Tran'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kean Tran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kean Tran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında Bröndby IF U17
1 Temmuz 2022 yılında Bröndby IF U19
1 Ocak 2023 yılında Lyngby BK U19
Kean Tran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kean Tran şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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