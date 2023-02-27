Keanan Augoyat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keanan Augoyat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keanan Augoyat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Keanan Augoyat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Keanan Augoyat 30 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Keanan Augoyat Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Keanan Augoyat'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Keanan Augoyat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Keanan Augoyat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Fola Esch U19
1 Temmuz 2022 yılında CS Fola Esch
Keanan Augoyat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Keanan Augoyat şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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