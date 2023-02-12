Keanu Baccus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keanu Baccus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keanu Baccus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Keanu Baccus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Keanu Baccus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keanu Baccus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Keanu Baccus

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keanu Baccus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keanu Baccus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keanu Baccus 7 Haziran 1998 tarihinde Durban şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Avustralya,Güney Afrika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Keanu Kole Baccus şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keanu Baccus Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZionSM yapmaktadır. Keanu Baccus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Keanu Baccus'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Keanu Baccus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/keanu_baccus/

Keanu Baccusboyu ve yaşı kaç

Keanu Baccus Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Keanu Baccus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Keanu Baccus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keanu Baccus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında West Sydney U21

1 Temmuz 2017 yılında Western Sydney

1 Temmuz 2022 yılında St. Mirren

Keanu Baccus kimdir

Keanu Baccus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keanu Baccus şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Parklea FC, Fairfield Hotspurs, Blacktown Spartans, Blacktown City, Western Sydney Wanderers (2014-2017)

Keanu Baccus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 26 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya Olimpiyat takımında 6 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Keanu Baccus nereli

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