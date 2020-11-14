Keanu Reeves yer aldığı "Constantine 2" geliyor
Peter Stormare, Keanu Reeves ile birlikte rol aldığı Constantine filminin devamı için çalışmalara başlandığını açıkladı.15 yıl önce çekilen filmin devam niteliğinde olacak Constantine 2 sinemaseverlerin yüzünü güldürdü.
Ünlü Hollywood yıldızı Keanu Reeves’in John Constantine karakterini canlandırdığı ve yaklaşık 15 yıl önce vizyona giren "Constantine" filminin devamı için hazırlıklar başladı.
HAZIRLIKLARA BAŞLANDI
Screen Rant'in haberine göre; Constantine'de Lucifer’ı canlandıran Peter Stormare, 2005 yapımı filmin devamı için çalışmalara başlandığını açıkladı. Kendisinin Lucifer olarak göründüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Devam filmi hazırlık aşamasında" ifadesini kullandı.