Kearyn Baccus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kearyn Baccus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kearyn Baccus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kearyn Baccus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kearyn Baccus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kearyn Baccus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kearyn Baccus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kearyn Baccus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kearyn Baccus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kearyn Baccus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kearyn Baccus 5 Eylül 1991 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avustralya,Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Kearyn Byron Baccus şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kearyn Baccus Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Kearyn Baccus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kearyn Baccus'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kearyn Baccus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kearyn Baccus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Kearyn Baccus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kearyn Baccus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sydney FC II

1 Temmuz 2010 yılında FC Le Mans B

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2012 yılında Perth Glory

1 Ocak 2013 yılında Blacktown City

6 Kasım 2014 yılında Western Sydney

12 Ekim 2018 yılında Melbourne City

5 Temmuz 2019 yılında Kaizer Chiefs

6 Temmuz 2022 yılında Macarthur

Kearyn Baccus kimdir

Kearyn Baccus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kearyn Baccus şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sydney FC (07/2008-06/2009)

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Kearyn Baccus nereli

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