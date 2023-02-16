Kebba Badjie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kebba Badjie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kebba Badjie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kebba Badjie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kebba Badjie 22 Ağu 1999 tarihinde Serekunda şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kebba Badjie Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Kebba Badjie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kebba Badjie'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kebba Badjie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kebba Badjie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kebba Badjie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kebba Badjie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Niendorf U19

31 Ağu 2018 yılında VfL Oldenburg

1 Temmuz 2019 yılında W. Bremen II

1 Temmuz 2021 yılında W. Bremen

5 Ağu 2021 yılında Hallescher FC

30 Haziran 2022 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2022 yılında VfB Oldenburg

Kebba Badjie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kebba Badjie şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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