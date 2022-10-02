Keçe Aksesuarları Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Keçe Aksesuarları Yapımcısı görev tanımı nedir, Keçe Aksesuarları Yapımcısı ne iş yapar, Keçe Aksesuarları Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Keçe Aksesuarları Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Keçe Aksesuarları Yapımcısı Tanımı;

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Keçe Aksesuarları Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Keçe Aksesuarları Yapımcısı Maaşları

Keçe Aksesuarları Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Keçe Aksesuarları Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Keçe Aksesuarları Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.44

Meslek Adı :

Keçe Aksesuarları Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekniğe ve modele uygun kumaşı sertleştirme, kalıp hazırlama, renklendirme, ütüleme, toplama, dallama ve buketleyerek fantezi yaka çiçeği yapabilme bilgi becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Keçe Aksesuarları Yapımcısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Desen tasarımları yapmak,

b) İşlemeye hazırlık yapmak,

c) Basit nakış temel iğne tekniklerini uygulamak,

d) Keçeden giyim aksesuarları yapmak,

e) Keçeden ev aksesuarları yapmak,

f) El sanatları ürünlerinin bakımını yapmak ve korumak, vb. görev ve işlemleri yapmak.

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