Keçe İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Keçe İmal Ustası maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Keçe İmal Ustası pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Keçe İmal Ustası nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Keçe İmal Ustası olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Keçe İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Keçe İmal Ustası Maaşları

Keçe İmal Ustası maaşı ortalama olarak aylık 8050_TL'dir. En düşük Keçe İmal Ustası maaşı 6750_TL, En yüksek ise 9350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Keçe İmal Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.39

Meslek Adı :

Keçe İmal Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Koyun, tavşan, deve, lama gibi hayvanların yünleri ile tiftik keçisinin kıllarından, su, sabun ve ısı yardımıyla oluşturulan alkali bir ortamda çignenip dövülerek liflerinin birbirine kaynaştırılması ile atkısız- çözgüsüz, sıkıştırılmış, dokunmamış kaba kumaş (keçe) imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Keçe İmal Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu ve planlaması yapmak,

b) Yünleri temizlemek, kabartmak, işleme hazırlamak,

c) Hasır üzerine keçeden kesilmiş ve kök boya ile boyanmış motifleri dizmek, döşemek,

d) Oluşturulan desenin üzerine tabakalar halinde yün dökmek,

e) Yünleri çubukla düzeltmek, şekillendirmek,

f) Dökme işleminden sonra hasırın bir ucundan başlayarak hasırı dürmek,

g) Rulo haline getirilen hasır içindeki yünleri makine yardımıyla dövmek veya ayakla tepme işlemi uygulamak,

h) Su vermek suretiyle dövme işlemine devam etmek,

i) İyice yıkanan ve sıkı bir şekilde dürülen keçeyi süzülmeye bırakmak,

j) Suyu süzülen keçeyi kurumaya bırakmak, kurutmak,

k) Keçenin son kontrolünü yapmak,

l) Keçeyi sergilemek, toptan veya perakende olarak satışını yapmak,

m) Keçe yapımında kullanılan malzemeleri tedarik etmek,

n) Çalışma alanının ve kullanılan makine, araç gereç ve ekipmanların temizliğini yapmak,

o) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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