Keçi, "insan yüzlü oğlak" doğurdu, görenleri feci halde dumur etti! Korkunç canlı akıllara kıyamet alametlerini getirdi!

Hintli çiftçi Shankar Das, insan yüzüne sahip keçinin doğum anına şahitlik etti. Büyük ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Das'ın keçisi hamileydi. Doğumu yaklaşan hayvan dünyaya öyle değişik bir canlı getirdi ki, duyanlar görmek için Das'ın çiftliğine akın etti. Yüzü insan bedeni ise yavru bir köpeği andıran yaratık, akıllara korkunç senaryolar getirdi.

"KOMŞULARIMIZ EVİME AKIN ETTİ"

Keçisinin insan görünümlü yaratık doğurduğuna kendisi bile inanamayan Das, "Komşular evimize akın etti. İnsan bebeğini andıran görüntüsü karşısında herkes şok oldu. Ben de doğduğu anlara şahitlik ettim ve inanılmaz bir duyguydu. Hem korku, hem şaşkınlık hem de sevinci bir arada yaşadım." ifadelerini kullandı. Farklı görünen canlıyı dünyaya getiren keçinin ikinci doğumu olduğunu söyleyen Das, "Keçi zaten bir çocuk doğurmuştu. Bu onun ikinci doğumuydu. Hem beni hem de köylüleri hayrete düşürdü." diye konuştu.