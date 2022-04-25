Keçi Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Keçi Yetiştiricisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Keçi Yetiştiricisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Keçi Yetiştiricisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Keçi Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Keçi Yetiştiricisi ne iş yapar, Keçi Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Keçi Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Keçi Yetiştiricisi Tanımı;
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Keçi Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Keçi Yetiştiricisi Maaşları
Keçi Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Keçi Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Keçi Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
6121.06
Meslek Adı :
Keçi Yetiştiricisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
Meslek Grubu :
Hayvan Yetiştiricileri
Meslek Birim Grubu :
Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Keçilerin, et,süt,yün,boynuz ve diğer ürünlerinden yararlanmak için yetiştiren ve üretme işlerinde çalışan kişidir
Görev ve İşlem Basamakları :
Keçi Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Hayvan yetiştirme işçisi (Genel) de belirtilen benzer işleri yapmak,
b) Keçilerin bakımını, sağımını ve ağılların temizliğini yapmak,
c) Ağılları kontrol edip, yem ot ve su koymak,
d) Keçileri çiftleştirmek,
e) Doğumu yaklaşan keçileri doğum bölümlerine almak,
f) Doğuma nezaret ederek gerekirse müdahale edip acil durumları ilgililere bildirmek,
g) Keçilerin çiftleşme ve doğumu ile ilgili bilgileri kaydetmek,
h) Doğan oğlaklara bakmak,
i) Sağım zamanı keçilerin sağımını elle yapıp, sütleri güğümlere doldurarak ilgili yere göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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