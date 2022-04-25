Keçi Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Keçi Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Keçi Yetiştiricisi ne iş yapar, Keçi Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Keçi Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Keçi Yetiştiricisi Tanımı;

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Keçi Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Keçi Yetiştiricisi Maaşları

Keçi Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Keçi Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Keçi Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6121.06

Meslek Adı :

Keçi Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Keçilerin, et,süt,yün,boynuz ve diğer ürünlerinden yararlanmak için yetiştiren ve üretme işlerinde çalışan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Keçi Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hayvan yetiştirme işçisi (Genel) de belirtilen benzer işleri yapmak,

b) Keçilerin bakımını, sağımını ve ağılların temizliğini yapmak,

c) Ağılları kontrol edip, yem ot ve su koymak,

d) Keçileri çiftleştirmek,

e) Doğumu yaklaşan keçileri doğum bölümlerine almak,

f) Doğuma nezaret ederek gerekirse müdahale edip acil durumları ilgililere bildirmek,

g) Keçilerin çiftleşme ve doğumu ile ilgili bilgileri kaydetmek,

h) Doğan oğlaklara bakmak,

i) Sağım zamanı keçilerin sağımını elle yapıp, sütleri güğümlere doldurarak ilgili yere göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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