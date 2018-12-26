Keçiören Belediyesi’nden amatör kulüplere destek

Keçiören Belediyesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu çatısı altında Keçiören'de faaliyet gösteren 22 amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulundu. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın da katıldığı 7. Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım Töreni'ne, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, spor kulübü başkanları ve farklı yaş grubundan sporcular katıldı.

22 amatör spor kulübüne malzeme desteği

Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, spora ve sporcuya destek vererek Keçiören'i temsil eden amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulundu. Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen törenle, 22 amatör spor kulübüne yardım desteğinin yapıldığı programa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak öncülük etti. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu'nun da katıldığı 7. Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım Töreni'nde kulüplerden gelen istekler doğrulusunda eksik malzemeler tespit edilerek yardım yapıldı. Türkiye Kick Boks Federasyonu desteklerinden dolayı Ak'a teşekkür plaketi takdim etti. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, "Keçiören Belediye Başkanımıza yardım hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Amatör kulüplere verilen destekler bizim için önemli. Sayın başkanımız yerel yönetim desteğini bizlerden hiç esirgemedi. Belediyelerin desteğine ihtiyaç duyan amatör kulüplerimiz yardımlar sayesinde ayakta kalabiliyor. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yetiştiği amatör kulüplere verdiği destekten dolayı başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Diğer belediye başkanlarımızdan da bu tür destekleri bekliyoruz" diye konuştu.

"Bütün spor branşlarına destek veriyoruz"

"Keçiören Belediyesi olarak 7 yıldır amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulunuyoruz" diyen Ak, "Bugün farklı branşlarda faaliyet gösteren 22 kulübümüze malzeme desteği verdik. Spor, ruhumuzu ve bedenimizi disipline sokan aynı zamanda eğitim konusunda gençlerimizi zinde tutan bir aktivitedir. Ülkemizde belli başlı spor dalları öne çıkıyor olsa da biz her branştan spor dalına destek vererek farklı yeteneklerin keşfedilmesini istiyoruz. Gençliğimizin ve geleceğimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması, bilinç düzeyini artırması ve kolektif yaşama adapte olması için her zaman sporun ve sporcunun yanında olacağız" dedi.

"Keçiören'de spor tesisi eksiğini tamamladık"

Keçiören'de spora ve sporcuya verilen desteklerin başarı getirdiğini de kaydeden Ak, "Keçiörengücü, Eller Gücü, Bağlumspor ve bayan voleybol takımımız başarılı sonuçlar alarak bizleri gururlandırıyor. Eller Gücü namağlup liderliğini sürdürüyor. Mahallelerimizin isimlerini üzerinde taşıyan kulüplerimiz Keçiören'i en iyi şekilde temsil ediyor. Sportif faaliyetlerin yapılacağı mekanlar konusunda Keçiören'de büyük eksiklik vardı. Şükürler olsun ki 10 yıldır hizmet ettiğimiz Keçiören'de bu eksiği fazlasıyla tamamladık. Okullarımızın birçoğuna kapalı spor alanları açtık. Bağlumspor'un tesisini yenilemek için de çalışmalarımız olacak. Bağlum'a güzel bir stadyum kazandırmak istiyoruz. Taha Akgül Spor Salonumuzda geleceğin Taha Akgülleri yetişiyor. Kardeşlik, barış, huzur ve dayanışma anlamına gelen sporu desteklemeye devam edeceğiz. Tüm sporcularımıza ve kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA