Keçiören Belediyesi'nden çocuklara ücretsiz mini bot

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde evlerinden çıkamayan ve bu nedenle sıkılan çocuklara ücretsiz mini bot keyfi sunduklarını bildirdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, 0-20 yaş grubu çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte onlara yönelik çeşitli hizmetler sunmaya başladı.

Bu kapsamda 5-9 yaş grubu çocuklar için Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ne konumlandırılan şişme havuz, miniklerin eğlence merkezi haline geldi. 120 metrekarelik alana kurulan şişme havuzdaki 12 adet mini bota sırayla binen ve bottaki pedalları elleriyle çevirerek suyun üzerinde hareket kazanan çocukların mutlulukları ise gözlerine yansıdı.

- "Artık çocuklarımız ve gençlerimiz ilçe dışına çıkmadan da keyifli vakit geçirebiliyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çocukken biz Keçiören'de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park'a veya Gençlik Parkı'na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören'e hizmetkar olduk, ortaya koyduğumuz sosyal alanlarla artık çocuklarımız ve gençlerimiz ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ihlamur Vadisi'ndeki şişme havuzun hizmete başlamasıyla birlikte çocukların havuzdaki eğlenceli anlarına tanıklık eden ve onlarla sıcak bir sohbet gerçekleştiren Altınok, "Devletlerin ve milletlerin en büyük zenginliği çocukları ve gençleridir. Sizleri ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar parlak olur. Sizler dünyanın en saf, en temiz melek ve çiçeklerisiniz. Dünyadaki bütün çiçekleri toplasanız sizin kadar güzel, saf, temiz olamaz. Sizin kadar da güzel kokamaz. Siz solmayan çiçeklerimizsiniz. Sizleri çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA