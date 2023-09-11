Keçiören’de yeni eğitim dönemi için okullar temizlendi

Keçiören Belediyesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı başlamadan önce ilçedeki okullarda temizlik çalışması yürüttü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Keçiören’de yeni eğitim dönemi için okullar temizlendi

Keçiören Belediyesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı başlamadan önce ilçedeki okullarda temizlik çalışması yürüttü.

Keçiören Belediyesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı başlamadan önce ilçedeki onlarca okulda temizlik çalışması yürüttü. Bu çerçevede belediyeye ait temizlik araçları tarafından okul bahçeleri süpürülerek daha sonra yıkandı. Yapılan temizlik çalışması için okul idarecileri ve öğretmenler Keçiören Belediyesine teşekkür ederken, öğrencilerin temiz bir ortamda eğitime başlayacak olmaları velileri de memnun etti. Eğitime destek çalışmaları kapsamında Keçiören'deki okullara boya, tadilat ve temizlik hizmeti verdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde ve yükselmesinde eğitimin önemi büyüktür. Okullarımızdan gelen taleplere hiçbir zaman hayır demedik, eğitime destek her zaman önceliğimiz oldu. Bu anlamda okulları tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlerimizin taleplerini dinliyor ve gerekli hizmetimizi sunuyoruz. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak için okullarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Keçiören’de yeni eğitim dönemi için okullar temizlendi

Keçiören’de yeni eğitim dönemi için okullar temizlendi

Keçiören’de yeni eğitim dönemi için okullar temizlendi

Keçiören’de yeni eğitim dönemi için okullar temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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