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Keçiörengücü 3-3 Erzurumspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’in 17.haftasında 6 golün atıldığı maçta Ankara Keçiörengücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3-3 berabere kaldı. Son anları heyecan yaratan maçta Ankara Keçiörengücü beraberlik golünü 90+7.dakikada buldu.

Keçiörengücü 3-3 Erzurumspor | Maç sonucu, özeti

Stat: Aktepe

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Baran Eraslan, Hasan Hüseyin Tetik

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Abdulkadir Korkut, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Ackah (Dk. 46 Taşkın Çalış), Uğur Utlu (Dk. 85 Ali Yavuz Kol), Hamza Gür (Dk. 81 Ogün Bayrak), Olawoyin (Dk. 63 Berkan Turan), Djibrila (Dk. 46 Vusal Iskandarlı), Eze

Keçiörengücü 3-3 Erzurumspor | Maç sonucu, özeti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş (Dk. 20 Gökhan Kardeş), Mucahit Albayrak, Estrela, Hasek, Novikovas (Dk. 62 Shala), Gökhan Alsan (Dk. 46 Süleyman Koç), Emircan Altıntaş (Dk. 89 Rosheuvel), Olanare (Dk. 62 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 43 Emircan Altıntaş, Dk. 79 Aykut Demir, Dk. 83 Süleyman Koç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 54 Hamza Gür, Dk. 64 Eze, Dk. 90+7 Vusal Iskandarlı (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 45 Fatih Solmaz ve Eze, Dk. 75 Vusal Iskandarlı (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45 Gökhan Alsan ve Mucahit Albayrak, Dk. 90+7 Estrela (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Ankara Keçiörengücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Keçiörengücü 3-3 Erzurumspor | Maç sonucu, özeti

Tayfun Altuntaş
Editör
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