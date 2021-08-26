Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek. Takımlar bu aradan önceki son maçlarında galibiyeti hedefliyor. Bu kapsamda Keçiörengücü ile Adanaspor'un karşı karşıya geleceği maçta Keçiörengücü - Adanaspor canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki araştırılıyor. İşte maçı canlı yayın linki...

KEÇİÖRENGÜCÜ - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

28 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Keçiörengücü - Adanaspor canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

KEÇİÖRENGÜCÜ - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Her puanın çok kıymetli olduğu bu haftalarda hata yapmak istemeyen iki takımın maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Avaz kanalını canlı olarak izlemek için Keçiörengücü - Adanaspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linkine tıklayabiliirsiniz.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.