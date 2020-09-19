TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Ankara derbisi oynanacak. Ankara derbisinde Keçiörengücü ve Ankaraspor kozlarını paylaşacak. Lige galibiyetle başlayan iki takımda, bu mücadeleden mutlu sonla ayrılmak istiyor. Sezonun ilk maçında Keçiörengücü, deplasmanda Boluspor'u tek golle geçmişti. Ankaraspor ise aynı şekilde Eskişehirspor'u tek golle geçmişti. Peki, Keçiörengücü - Ankaraspor ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

KEÇİÖRENGÜCÜ - ANKARASPOR NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Ankara derbisinde karşılaşacak olan Keçiörengücü ve Ankaraspor, 20 Eylül Pazar günü saat 14.00'de kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, Keçiören Aktepe Stadyumunda oynanacak. Zorlu maçın hakemi, Burak Pakkan olacak. Burak Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Cemal Alpay ve Emrah Ünal üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Keçiörengücü - Ankaraspor mücadelesi, TFF'nin TRT ile yaptığı yayın anlaşması üzerine TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak takip edilebilecek.