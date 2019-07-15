Keçiörengücü arma değiştirdi

Spor Toto 1. Lig" in yeni ekiplerinden Keçiörengücü yeni sezon öncesi logo değişikliğine gitti.

Geçtiğimiz sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk ipini göğüsleyerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Keçiörengücü yeni sezonda yeni arma ile sahada mücadele edecek. Mor-beyazlı ekibin yeni logosu isminden esinlenerek yeniden tasarlandı ve renkler aynı kalacak şekilde keçi figürü kullanıldı.

Kaynak: İHA