Keçiörengücü Balıkesirspor maçı hangi kanalda | Keçiörengücü Balıkesirspor maçı canlı izleme linki

İki takım Keçiörengücü Balıkesirspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 8. Maç Günü kapsamında ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Keçiörengücü Balıkesirspor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Keçiörengücü Balıkesirspor maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Keçiörengücü Balıkesirspor maçı hangi kanalda

Keçiörengücü - Balıkesirspor, Spor Toto 1. Lig maçı 20 10 2019 günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 14:00

Bein Sports Max 1 Digiturk 81, Kablo TV 236, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

Keçiörengücü Balıkesirspor maçı canlı izleme linki

Keçiörengücü ile Balıkesirspor arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Spor Toto 1. Lig Maçı Eryaman Stadyumu, Ankara'da oynanacak.