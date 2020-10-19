Keçiörengücü Bandırmaspor maçı CANLI İZLE | TRT SPOR İZLE

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları başlıyor. Hafta içi oynanacak maçların ilki Keçiörengücü ile Bandırmaspor arasında oynanacak. Galibiyet için sahaya çıkacak olan iki takımda, 3 puan almak istiyor. Bu sezon ligde 5 maç sonunda 10 puana ulaşan Keçiörengücü, 4. sırada yer alıyor. Bandırmaspor ise 5 maçın sonunda 5 puana sahip oldu ve 12. sırada yer aldı. Peki, Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı, Aktepe Stadı'nda 20 Ekim Salı günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın orta hakemliğini Volkan Bayarslan üstlenecek. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Orkun Aktaş yapacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Keçiörengücü - Bandırmaspor mücadelesi de 20 Ekim Salı günü saat 13.30'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

Keçiörengücü - Bandırmaspor maçını canlı izlemek için tıklayınız.

KEÇİÖREGÜCÜ'NDE BİR POZİTİF VAKA

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesinde Ankara Keçiörengücü'nde, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan Kovid-19 test sonucunda, bir futbolcunun testi pozitif çıktı." denildi.