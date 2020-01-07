Keçiörengücü, Bokila’yı kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Hollandalı forvet Jeremy Bokila'yı kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Hollandalı forvet Jeremy Bokila'yı kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Mor Menekşeler, Hatayspor'dan ayrılan Jeremy Bokila ile 1,5 yıllığına anlaştı. Transfer sonrasında konuşan Bokila, "Keçiörengücü'ne geldiğim için mutluyum. Eski takımımda çok oynamadım. İnşallah Keçiörengücü bana bu şansı verecek" diye konuştu.
Kaynak: İHA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT