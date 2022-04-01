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Keçiörengücü - Bursaspor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 30 haftasında Keçiörengücü ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Keçiörengücü - Bursaspor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Keçiörengücü - Bursaspor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 30.hafta oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Keçiörengücü  ile Bursaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça Keçiörengücü - Bursaspor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik. 

KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Keçiörengücü ile Bursaspor  arasında oynanan maç, 02 Nisan 2022 Cumartesi günü Aktepe Stadyumu’nda saat 13.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem  Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Şahan Yılmaz  ve Özcan Sultanoğlu yapacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Keçiörengücü ile Bursaspor  arasında oynanan maç, TRT Spor  kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11

71. METİN UÇAR
19. ABDULKADİR KORKUT
4. MEHMET TAYFUN DİNGİL
23. FATİH SELİMHAN SOLMAZ
3. MUHARREM CİNAN
88. YAW ACKAH
21. IBRAHIM ALHASSAN ADAMU
7. HAMZA GÜR
77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN
18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA
90. EMEKA FRIDAY EZE

BURSASPOR İLK 11

1. CANBERK YURDAKUL
3. ONUR ATASAYAR
7. NAMIK ALASKAROV
14. HASAN AYAROĞLU
23. FURKAN EMRE ÜNVER
29. MERT YILMAZ
33. NICOLAS MAURICIO ZALAZAR
36. BURAK ALTIPARMAK
45. JOAO PEDRO SOUSA SILVA
70. MASSIMO BRUNO
80. İSMAİL YÜKSEK

Bölge Gündem Editör Ekibi
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