Keçiörengücü - Bursaspor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 30.hafta oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Keçiörengücü ile Bursaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça Keçiörengücü - Bursaspor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Keçiörengücü ile Bursaspor arasında oynanan maç, 02 Nisan 2022 Cumartesi günü Aktepe Stadyumu’nda saat 13.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Şahan Yılmaz ve Özcan Sultanoğlu yapacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Keçiörengücü ile Bursaspor arasında oynanan maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11

71. METİN UÇAR

19. ABDULKADİR KORKUT

4. MEHMET TAYFUN DİNGİL

23. FATİH SELİMHAN SOLMAZ

3. MUHARREM CİNAN

88. YAW ACKAH

21. IBRAHIM ALHASSAN ADAMU

7. HAMZA GÜR

77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN

18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA

90. EMEKA FRIDAY EZE

BURSASPOR İLK 11

1. CANBERK YURDAKUL

3. ONUR ATASAYAR

7. NAMIK ALASKAROV

14. HASAN AYAROĞLU

23. FURKAN EMRE ÜNVER

29. MERT YILMAZ

33. NICOLAS MAURICIO ZALAZAR

36. BURAK ALTIPARMAK

45. JOAO PEDRO SOUSA SILVA

70. MASSIMO BRUNO

80. İSMAİL YÜKSEK