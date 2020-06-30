Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden TFF 1. Lig'de Sezonun 31.hafta maçında Keçiörengücü - Ekol Göz Menemenspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Keçiörengücü- Ekol Göz Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

KEÇİÖRENGÜCÜ - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1 Lig'in 31. haftasında oynanacak olan karşılaşma 30 Haziran 17.30'da başlayacak. Keçiören Aktepe Stadyumunda oynanacak olan mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek. Murat Erdoğan'ın yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Cem Özbay olacak. Karşılaşma, koranavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Ekol Göz Menemenspor karşılaşması beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Keçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Abdülkadir Korkut, Samet Akaydın, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Madinda, Kone, Theo Mendy, Cem Ekinci

Menemenspor: Selmani, Domgjoni, Yusuf Talum, Taşkın Çalış, Murat Elkatmış, Mehmet Boztepe, Murat Erdemir, Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Olatunbosun, Ali Kaya