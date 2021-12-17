Keçiörengücü- Erzurumspor canlı izle |Keçiörengücü- Erzurumspor TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü ile - Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan maçı izlemek isteyenler için Keçiörengücü- Erzurumspor canlı izle |Keçiörengücü- Erzurumspor TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

KEÇİÖRENGÜCÜ- ERZURUMSPOR CANLI İZLE

Ankara Keçiörengücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak maç 18 Aralık 2021 Cumartesi günü Keçiören Aktepe Stadyumu’nda saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Kürşad Filiz yönetecek. Filiz’in yardımcılıklarını ise Baran Eraslan ve Hüseyin Tetik yapacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ- ERZURUMSPOR CANLI İZLE

KEÇİÖRENGÜCÜ- ERZURUMSPOR TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ankara Keçiörengücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçınıBeIN Sports Max 1 kanalından şifreli TRT SPOR’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

BeIN Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KEÇİÖRENGÜCÜ- ERZURUMSPOR TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin, Abdulkadir, Mehmet, Fatih, Muharrem, Ackah, Uğur, Hamza, Olawoyin, Djibrilla, Eze.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan, Aykut, Mustafa, Mücahit, Estrela, Hasek, Novikovas, Gökhan, Emircan, Olanare.