Keçiörengücü Erzurumspor maçı hangi kanalda | Keçiörengücü Erzurumspor maçı canlı izleme linki

İki takım Keçiörengücü Erzurumspor maçı karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 4. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Keçiörengücü Erzurumspor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Keçiörengücü Erzurumspor maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Keçiörengücü Erzurumspor maçı hangi kanalda

TFF 1.Lig’in 4.haftasında Keçiörengücü, Aktepe Stadı’nda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Keçiörengücü Erzurumspor karşılaşması 14 Eylül Cumartesi günü saat 15:30’da oynanacak. Maç beIN SPORTS MAX HD 1’den naklen ekranlara gelecek.

Keçiörengücü Erzurumspor maçı canlı izleme linki

Keçiörengücü ile Erzurumspor 6.randevuya çıkacak. Yapılan 5 maçta 3 kez Erzurumspor kazanırken, 1 kez Keçiörengücü galip geldi. Yapılan 1 maçta ise kazanan çıkmadı.

Ligin ilk 4 haftasında Keçiörengücü, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alırken, Erzurumspor ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.