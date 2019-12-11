Keçiörengücü, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 15. haftasında evinde ağırlayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.
Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 15. haftasında evinde ağırlayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.
Keçiörengücü, Pazar günü evinde ağırlayacağı Hatayspor mücadelesinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Aktepe Stadı'da Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda çabuk kuvvetle devamlılık ve dar alan oyunu oynandı.
Kaynak: İHA
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