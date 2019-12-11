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Keçiörengücü, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 15. haftasında evinde ağırlayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Keçiörengücü, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 15. haftasında evinde ağırlayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Keçiörengücü, Pazar günü evinde ağırlayacağı Hatayspor mücadelesinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Aktepe Stadı'da Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda çabuk kuvvetle devamlılık ve dar alan oyunu oynandı.

Kaynak: İHA

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