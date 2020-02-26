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Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 24. haftasında Ankara'da karşılaşacağı İstanbulspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 24. haftasında Ankara'da karşılaşacağı İstanbulspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Aktepe Stadı'nda Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışan Keçiörengücü, taktik ağrılıklı yaptığı son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı. Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Erdi Dikmen haricinde sakat veya cezalı bulunmuyor.

Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İHA




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