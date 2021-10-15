TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden galibiyet için sahaya çıkacak TFF 1. Lig ekipleri 3 puan için ter dökecek. Bu kapsamda Keçiörengücü ile Kocaelispor takımları kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internette Keçiörengücü - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

KEÇİÖRENGÜCÜ - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Keçiörengücü - Kocaelispor maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Kocaelispor maçı TRT Spor ve Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Sinan Özcan görev alacak.