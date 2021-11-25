Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Keçiörengücü ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Keçiörengücü - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

KEÇİÖRENGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Keçiörengücü - Ümraniyespor maçı 28 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Ümraniyespor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor HD, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 97, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70, Fil Box 74, Vodafone TV 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KEÇİÖRENGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Keçiörengücü - Ümraniyespor maçını hakem Alper Çetin yönetecek. Çetin'in yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Nurettin Deniz Turgut yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Raşit Yorgancılar görev alacak.