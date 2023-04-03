Keder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keder 13 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Keder Junior Marques da Cunha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keder Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Keder'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Keder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Kasım 2021 yılında Cuiabá EC U20

23 Ağustos 2022 yılında Flamengo U20

Keder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keder şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Clube Esportivo Dom Bosco (MT) (2021), Cuiabá Esporte Clube (MT) (2021-2022), Clube de Regatas do Flamengo (2022-2023)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.