Kedi, evde çıkan yangında sahibini kurtardı (2)

KAHRAMAN EFE

Adana'da klimanın iç ünitesindeki elektirik arızasından dolayı çıkan yangından kurtulan Canan Şengel hayatını 8,5 yaşındaki kedisi "Efe'nin kurtardığını söyledi.

Evi kullanılmaz hale gelen Şengel, "Efe, yatağa girdiğim zaman hergün başıma vurarak üzerimi örtmem için beni uyarır. Dün gece uyurken kedim, patisiyle kafama vururdu daha sonra saçımı çekti. Ne olduğunu ilk anda anlamadım daha sonra dumanları alevleri görünce kendimi dışarı attım. Kendi canımı ve evimdeki eşyaları hiç düşünmedim. İtfaiye ekipleri Efe'nin de kurtulduğunu söyleyince rahat bir nefes aldım. Havyanlara işkence yapan kişilere bu olay örnek olsun, onlar bizim en iyi dostumuz" dedi.

Kedisiyle birlikte tekrar evine dönen Canan Şengel, kül içinde kalan eşyalarını görünce fenalık geçirdi. Kedisine tekrar sarılan Şengel, gözyaşlarını tutamadı.

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DHA