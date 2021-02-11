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  3. Kedi filtresi kullanan avukat sosyal medyada izlenme rekoru kırdı!

Kedi filtresi kullanan avukat sosyal medyada izlenme rekoru kırdı!

ABD'nin Texas eyaletinde Rod Ponton isimli bir avukat zoom uygulamasının canlı yayınından çevrimiçi duruşmaya katıldığı sırada yanlışlıkla filtre kullanınca mavi gözlü bir kediye dönüştü. Hakimin uyarısıyla durumu fark eden avukat uygulamanın nasıl kaldırılacağını bilmediğini söyledi. O anlar ekranlara böyle kaydedildi

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11 Şubat 2021 Perşembe 10:18
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