Kedi için kendini feda etti! Hurdaya dönen araçtan zor çıkarıldı
Çorum’un Osmancık ilçesinde 18 yaşındaki Olcay Sarı isimli genç, aracıyla seyir halindeyken önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybedip önce çöp konteynerına, ardından elektrik direğine çarptı. Genç, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.
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