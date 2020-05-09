Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, jandarma ekiplerince kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşu ve 11 yavrusu, sağlık kontrollerinin ardından doğaya salındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı binası yakınlarında Angut kuşu ve 11 yavrusu kedinin saldırısına uğradı. Kuşlar jandarma ekiplerince kurtarıldı. Kuşları jandarma binasının bahçesinde muhafaza altına alan ekipler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Görevlendirilen veteriner tarafından kuşların sağlık kontrolü yapıldı. Angut kuşu ve 11 yavrusu Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin de koordinesiyle Köprübaşı barajı yakınlarında doğaya salındı.

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Kaynak: DHA