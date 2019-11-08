Kedi ve köpeğin dostluğu okulda pekişti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulunun iki öğretmeninin okulda hayvan besleme düşüncesi hayata geçti. Biri kedi diğeri köpek iki sokak hayvanını sahiplenen öğretmenler, okul idaresinin sayesinde bahçeye yapılan barınakta öğrencilerin de katkılarıyla hayvanların bakımına başladı. Sütlaç ve Minnoş isimleri verilen ve birbirlerine düşmanlıkları ile bilinen hayvanların okuldaki dostlukları ise herkesi etkiledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu öğretmenleri Hatice Özkan ve Mustafa Alkan'ın okulda kedi ve köpek besleme düşünceleri hayata geçirildi. Sahiplendikleri sokak kedisi ve köpeğin veteriner bakımları ve aşılarını yaptıran öğretmenler, okul idaresinin de yardımı ile okulun bahçesine yapılan barakada bakımına başladı. Okul idaresi tarafından okulun girişine bir de kumbara konularak mama masrafları için öğrencilerin de hayvanların bakımına ortak olmaları sağlandı.

Sarıgöl Belediyesi veterineri Hüseyin Bardakçı tarafından tüm aşıları ve sağlık bakımları yapılan "Sütlaç" adlı köpek ile "Minnoş" isimli kedi okulun adeta maskotu haline geldi. Çocuklar tarafından çok sevilen ve teneffüslerde çocukların oyunlarına eşlik eden hayvanlar çocuklardaki hayvan sevgisinin de pekişmesini sağladı.

"Kedi ve köpek dost oldu"

Sarıgöl Mimar Sinan İlkokul Müdürü Selçuk Erol yaptığı açıklamada, "Okulumuz öğretmenleri Hatice Özkan ve Mustafa Alkan, okulda çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için teklif getirdiler. Olumlu karşıladım. Okul idaresi olarak kedi ve köpek için okul bahçesinde baraka yaptırarak boyadık. Köpeğin ve kedimizin tüm aşıları veteriner denetiminde yapıldı. Hayvanlar çocukların da ilgisini çekti. Okul girişine bir kumbara koyduk. İsteyen öğrencilerimiz harçlıklarından biriktirdikleri paralardan kumbaraya atarak hayvanların beslenmesine katkı sağlıyor. Kedi ve köpek birlikte oyunlar oynuyorlar. Çocuklar da seviyor." dedi.

Kaynak: İHA