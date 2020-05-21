Kediler için ilaç almaya giden öğrenciler döndüklerinde korkunç manzarayla karşılaştı

Kırıkkale'de biberonla besledikleri kedilerin gözleri için ilaç almaya giden öğrenciler, geri döndüklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şok oldu. Her gün besledikleri kedilerin başlarının kesildiğini gören öğrenciler, minik yavruları gömdü.

Kırıkkale'de merkez Sanayi Mahallesi'nde oturan öğrenciler, bir barakada biberonla besledikleri kediler için ilaç almaya gitti. Her gün özenle baktıkları kediler için ilaç alan öğrenciler, geri döndüklerinde ise korkunç bir manzarayla karşılaştı. Öğrenciler, bir kedinin başını kesilmiş, diğer kedilerin de iple boğulmuş olduğunu gördü. Öldürüldükleri yere kedileri gömen öğrenciler, "hayvan sevgisi" konulu çevrim içi ders sırasında olayı öğretmenlerine anlattı. Öğretmenleri ise fotoğrafları hayvanseverler derneğine gönderip, bu içler acısı durumu yapanların bulunmasını istedi.

Özel bir okulda öğretmen olarak görev yapan Ayşe Yüksel, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, çevrim içi derste "insan ve hayvan sevgisi" konularını işlediklerini söyledi.cÖğrencilerin kendisine fotoğrafları göndererek "Sizce bu nedir? Günah mıdır?" diyerek sordukları soru karşısında şok yaşadığını belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Online ders esnasında insan sevgisi, hayvan sevgisi gibi konular işliyoruz. O sırada işte öğrencim bana sordu; "Hocam ben size bir şey atacağım siz de bu konu hakkında yorum atın" diye bana fotoğrafı attı. Ben de "Bunu yapanlar insan olamaz" dedim. Çünkü normal bir insan bunu yapamaz. İşte "Sizce bu nedir? Günah mıdır?" diye sordu. Ben de "Bunu yapan insan olamaz" dedim. Siz bana fotoğrafı atın, ben de hayvansever sayfalarında paylaşayım. Hatta bazı sayfalara da attım cevap vermediler. Sadece "bunu yapan insan değil" dediler. Bir tek o Kırıkkale hayvanseverler sayfası paylaşımda bulundu. Birkaç kişi geri dönüş yaptı. Geri dönen olmadı."

"Öğrenciler "kedilerin başları hep kesilmiş" dedi"

Yüksel, "Bu konuyla ilgisi sizden başka geri dönüş olmadı. Öğrenci bana fotoğrafları attı. Fotoğraflarda hayvanın başı kesilmiş. Öğrencim dedi ki "Hocam ben birkaç gündür biberonla besliyorum, süt veriyordum. Ben hayvan hasta diye gözüne ilaç almaya gittim. Geri geldiğimde o kedilerin başları hep kesilmiş" dedi. Ben bu duruma çok üzüldüm. Öğrenciler de çok üzülmüş. O da halen etkisinden çıkamamış. Biz bunu sürekli konuştuk bu olaydan sonra" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA