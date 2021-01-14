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  3. Kedisini tavada yakan Azelia Banks isyan etti: "Irkçılık yapıyorsunuz!"

Kedisini tavada yakan Azelia Banks isyan etti: "Irkçılık yapıyorsunuz!"

Geçtiğimiz günlerde ölmüş kedisini gömdüğü yerden çıkarıp cesedini tavada pişiren şarkıcı Azealia Banks, gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozdu.

Kedisini tavada yakan Azelia Banks isyan etti: "Irkçılık yapıyorsunuz!"

Şarkıcı Azealia Banks, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şok etmişti.

Kedisini tavada yakan Azelia Banks isyan etti

Kaliforniya'dan Miami'ye taşınmaya karar veren şarkıcı, geçen yıl kaybettiği kedisini de yanında götürmek istediği için skandal bir harekete imza attı.

Kedisi Lucifer'ın cesedini mezarını kazarak çıkaran Banks, daha sonra ceset kalıntılarını tencerede pişirdi.

Kedisini tavada yakan Azelia Banks isyan etti

Banks, Instagram üzerinden paylaştığı görüntüleri takipçilerinden gelen sert tepkiler üzerine kaldırdı. 

Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu hareketinin ardından Banks'ten açıklama geldi. Banks kediyi yemek için pişirmediğini ve taksidermi yaptığını söyledi.

"AVCILAR DA AVLARININ KAFASINI DUVARA ASAR"

Banks, "Birçok avcı, avlarının kafasını duvara asar. Şu anda ırkçılık yapıyorsunuz" dedi. Banks, Florida'ya taşınırken kedisinin kalıntılarını yanında götürmek istediğini ve bu yüzden onları temizlediğini ifade etti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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