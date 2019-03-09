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Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı, fırına daldı

Karaman'da önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kıran motosiklet sürücüsü ekmek fırınına daldı.

Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı, fırına daldı

Karaman'da önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kıran motosiklet sürücüsü ekmek fırınına daldı. Kazada fırının camları kırılırken sürücü yaralandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Yeni Mahalle 302 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre E. (20), yönetimindeki 70 BH 283 plakalı motosikletle sokak içerisinde seyir halindeyken aniden önüne kedi çıktı. Kediye çarpmamak için motosikletin direksiyonu kıran Emre E., kontrolünü kaybederek ekmek fırınına daldı. Cam kırılma sesine evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar fırın dükkanının içerisinde motosikletle sürücüsünü yerde yatar vaziyette buldu. Bunun üzerine olay yerine ambulans ve polis çağrıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görünmez kazada fırının kapı çerçevesi ile camlarının kırılması nedeniyle maddi hasar oluştu. Polisin yaptığı incelemenin ardından motosiklet çekici ile oto parka çekildi.

Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı, fırına daldı

Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı, fırına daldı

Kaynak: İHA

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