Kediye tekme atarken çektiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Yemek verme bahanesiyle kediye tekme atan kişinin sosyal medyadaki bu görüntüleri anbean telefon kamerasına kaydedildi. Hayvanseverler, bu kişinin yakalanması ve gereken cezayı alması için sosyal medyadan suç duyurusunda bulundu.

Vicdansız kişinin kediye tekme atıp bir kenara savurduğu bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Telefon kamerasına yansıyan görüntülerde kamerayı çeken kişinin adamın kediye vurmasından sonraki gülme sesi, insanlığın nereye gittiğini açıkça ifade etti. Bu görüntüleri sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaşan AK Parti 26. dönem İstanbul 1. bölge milletvekili olan Metin Külünk yaptığı açıklamada ''Eğer insanın yüreğinden merhamet yiterse varlığın her bir zerresine karşı öyle zalimleşir ki! Dün güvercini sahiplenen de masum hayvan kediye tekme atanda insan. Bu davranış insan olma erdeminden nasipsizliktir. Adalet gereğini yapacaktır dileriz'' dedi.

Eğer insanın yüreğinden merhamet yiterse

Varlığın her bir zerresine karşı öyle zalimleşir ki



Dün güvercini sahiplenen de,masum hayvan kediye tekme atanda insan



Bu davranış insan olma erdeminden nasipsizliktir

Adalet gereğini yapacaktır dileriz pic.twitter.com/UAvAfi2EXA — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) June 28, 2020

METİN KÜLÜNK KİMDİR?

Metin Külünk, 6 Kasım 1960 yılında Rize’nin Güneysu ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini babasının işi nedeniyle sırasıyla Diyarbakır ve İstanbul’da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

ÇALIŞMA HAYATI

Çalışma hayatına 1984 yılında İnanç Dış Ticaret Hizmetleri Grubu'nda atıldı. 1990-1993 yılları arasında sivil oluşum Altmışlılar Grubu Yönetim Kurulu'nda, 1990-1995 yılları arasında İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği) komitesinde ve 1995 yılında İSO (İstanbul Sanayi Odası) Hazır Giyim Meslek Komitesi Üyeliği’nde bulundu.

1997-1999 yılları arasında MESİAD (Merter Sanayici ve İşadamları Derneği) Yönetim Kurulu Üyeliği’nde, 1997-2000 yılları arasında ise İSO Meclis Üyeliği'nde görev yaptı.

1993-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret dersleri verip, 1995 yılında ilk özel “Dış Ticaret Eğitim Merkezi”ni kurdu.

SİYASET HAYATI

Siyasete AK Parti’den atılan Külünk, 2002-2006 yılları arasında İstanbul İl Teşkilatı'nda çeşitli görevlerde bulundu.

2001 yılında kurulan Külünk Eğitim ve Kültür Derneği’nin 7 yıl başkanlığını yaptı. Eylül 2004'te kurduğu “Küreselden Yerele Türkiye’yi Konuşuyoruz" Platformu'nda çok sayıda seminer düzenledi.

2011 yılında Ak Parti’den İstanbul 1. Bölge'den Milletvekili seçildi. AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı, TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği, Türkiye Tunus Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı gibi vazifeleri yerine getirmektedir.

Külünk, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

KİTAPLARI

-Uluslararası Ticarette Tarife Dışı Engeller

-Barışı Arayan Dünya

-Küreselleşen Dünya’da Türkiye

-Rengârenk Şehir İSTANBUL

-Anadolu Düşüncesi Temelinde Büyük Türkiye İdeali