Kee Hee Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kee Hee Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kee Hee Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kee Hee Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kee Hee Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kee Hee Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kee Hee Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kee Hee Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kee Hee Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kee Hee Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kee Hee Kim 13 Temmuz 1989 tarihinde Busan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김기희 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kee Hee Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Twobeone Entertainment yapmaktadır. Kee Hee Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 25 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Kee Hee Kim'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kee Hee Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kihee4

http://www.instagram.com/kihini_4/

Kee Hee Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kee Hee Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kee Hee Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kee Hee Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Hongik Uni

1 Ocak 2011 yılında Daegu FC

26 Eylül 2012 yılında Al-Sailiya SC

30 Haziran 2013 yılında Daegu FC

13 Temmuz 2013 yılında Jeonbuk Hyundai

19 Şubat 2016 yılında SH Shenhua

28 Şubat 2018 yılında Seattle

25 Şubat 2020 yılında Ulsan Hyundai

Kee Hee Kim kimdir

Kee Hee Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kee Hee Kim şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jangpyung Middle School (장평중학교, 2003-2004),
Busan BuGyeong High School (부경고등학교, 2005-2007),
Hongik University (홍익대학교, 2008-2010)

Kee Hee Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 19 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kee Hee Kim nereli

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