Keegan Allan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keegan Allan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keegan Allan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keegan Allan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keegan Allan 7 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keegan Allan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keegan Allan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Keegan Allan'nin Swallows FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Keegan Allan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/keegan_allan13?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Keegan Allan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keegan Allan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keegan Allan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keegan Allan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sundowns Res.

30 Temmuz 2021 yılında U. Pretoria

12 Temmuz 2022 yılında Swallows FC

Keegan Allan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keegan Allan şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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