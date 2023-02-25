Keegan Jelacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keegan Jelacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keegan Jelacic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keegan Jelacic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keegan Jelacic 31 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yeni Zelanda,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Keegan Daniel Jelacic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keegan Jelacic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Keegan Jelacic'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Keegan Jelacic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keegan Jelacic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keegan Jelacic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keegan Jelacic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Brisbane U21

18 Aralık 2021 yılında Olympic FC

1 Temmuz 2022 yılında Perth Glory

Keegan Jelacic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keegan Jelacic şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Keegan Jelacic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeni Zelanda U17 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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