Keegan Pool kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keegan Pool Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keegan Pool adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keegan Pool Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keegan Pool 31 Aralık 1997 tarihinde Stellenbosch, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Keegan Cole Pool şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keegan Pool Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keegan Pool, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Keegan Pool'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keegan Pool Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keegan Pool isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keegan Pool Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keegan Pool futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Stellenbosch FC

Keegan Pool Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keegan Pool şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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